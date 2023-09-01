AÖL kayıtları ne zaman? Açık lise yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak? İşte MEB 2023 AÖL ders kayıtlarında son durum
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının sonuçlarının ilan ile şimdi yeni kayıtlar gündemde. Sonuçların ardından lise eğitimine açıktan devam eden adaylar bu kez de kayıtlara odaklandı. 2023-2024 eğitim yılı 1. dönem kayıtları bekleniyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman? MEB açık lise kayıt yenileme ne zaman?
Açık liselerde, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2022-2023 eğitim dönemi geride kaldı. Şimdi AÖL yeni dönem yani 2023-2024 ilk kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri öğrencilerin gündeminde. İşte, AÖL kayıtlarında son durum...