AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise 2023-2024 1. dönem kayıt takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatıldı. Kayıt işlemleri devam ederken, eğitim görmeye devam eden ya da ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kayıt AÖL kayıt bitiş tarihini sorguluyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek?

AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise 2023-2024 1. dönem kayıt takvimi - 1

Geçtiğimiz günlerde başlayan AÖL kayıt işlemleri, birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını tamamlayacak olan öğrencilerin, kayıt işlemi sonrası sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte, 2023-2024 Açık Lise kayıtları hakkında son bilgiler...

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AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise 2023-2024 1. dönem kayıt takvimi - 2

AÖL YENİ DÖENM KAYIT TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresinde belirtilen tarihler arasında yapılacak.

MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise 2023-2024 1. dönem kayıt takvimi - 3

KAYIT TAKVİMİ DUYURUSU

MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden;

2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca,

2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerimizin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir." denildi.

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