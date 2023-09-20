AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise 2023-2024 1. dönem kayıt takvimi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatıldı. Kayıt işlemleri devam ederken, eğitim görmeye devam eden ya da ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kayıt AÖL kayıt bitiş tarihini sorguluyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek?
Geçtiğimiz günlerde başlayan AÖL kayıt işlemleri, birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını tamamlayacak olan öğrencilerin, kayıt işlemi sonrası sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte, 2023-2024 Açık Lise kayıtları hakkında son bilgiler...