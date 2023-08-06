AÖL online sınavları ne zaman bitecek? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek.



Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.



Sonuçların da Ağustos ayının son günlerine kadar ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.