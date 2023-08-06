AÖL online sınavları ne zaman bitecek? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖL 3. dönem online sınavları geçtiğimiz günlerde başladı ve süreç devam ediyor. Açıktan aldıkları eğitimle lise mezunu olmayı hedefleyen adaylar, sınavlara katılım gösteriyor. Henüz tamamlanmadığı sınavı olan öğrenciler ise sınav ekranının kaç gün daha açık olduğunu merak ediyor. Peki, AÖL online sınavları ne zaman bitecek? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavlarının online olarak yapılması kararını almıştı. MEB online sınav ekranını açık lise öğrencilerinin erişime açtı. Açık Lise sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten sorular yöneltilecek. İşte, MEB AÖL 3. dönem sınav tarihleri...