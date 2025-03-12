AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB 2025 AÖL 2.dönem sınav yerleri için tarih verdi

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabiliyor.