AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB 2025 AÖL 2.dönem sınav yerleri için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştrııyor. Peki, AÖL 2.dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl öğrenilecek?
2025 yılı AÖL (Açıköğretim Lisesi) ikinci dönem sınavları, ülke genelinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. Sınavlar, Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda uygulanacak şekilde planlandı.