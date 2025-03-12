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AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB 2025 AÖL 2.dönem sınav yerleri için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştrııyor. Peki, AÖL 2.dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl öğrenilecek?

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB 2025 AÖL 2.dönem sınav yerleri için tarih verdi - 1

2025 yılı AÖL (Açıköğretim Lisesi) ikinci dönem sınavları, ülke genelinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. Sınavlar, Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda uygulanacak şekilde planlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB 2025 AÖL 2.dönem sınav yerleri için tarih verdi - 2

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2.dönem sınav kılavuzunu paylaştı. Kılavuza göre, açık lise 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB 2025 AÖL 2.dönem sınav yerleri için tarih verdi - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabiliyor.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB 2025 AÖL 2.dönem sınav yerleri için tarih verdi - 4

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar ise 21 Nisan 2025'te ilan edilecek. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

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