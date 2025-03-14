imsakiye

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025: MEB AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, yayımlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak olan AÖL 2. dönem sınavları öncesi açık lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimine göre AÖL sınav giriş belgelerinin çıkacağı tarih belli oldu. Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, yayımlandı mı?

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025: MEB AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, yayımlandı mı? - 1

2025 AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman çıkacağı, AÖL 2. dönem sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Lise eğitimini, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Liselerinde sürdüren öğrenciler, 2. dönem sınavları öncesinde sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgeleri çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025: MEB AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, yayımlandı mı? - 2

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL 2.dönem sınav kılavuzuna göre, AÖL sınav giriş belgesi için tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 Cuma günü yayımlanacak.

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025: MEB AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, yayımlandı mı? - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde çıkacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025: MEB AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, yayımlandı mı? - 4

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te ve

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER