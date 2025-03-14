AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025: MEB AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, yayımlandı mı?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak olan AÖL 2. dönem sınavları öncesi açık lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimine göre AÖL sınav giriş belgelerinin çıkacağı tarih belli oldu. Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, yayımlandı mı?
2025 AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman çıkacağı, AÖL 2. dönem sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Lise eğitimini, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Liselerinde sürdüren öğrenciler, 2. dönem sınavları öncesinde sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2025 AÖL sınav giriş belgeleri çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.