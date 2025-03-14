AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025: MEB AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, yayımlandı mı?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL 2.dönem sınav kılavuzuna göre, AÖL sınav giriş belgesi için tarih belli oldu.



Buna göre; AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 Cuma günü yayımlanacak.