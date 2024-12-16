AÖL sınav giriş yerleri sorgulama 2024: AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı açık liselerde eğitim gören öğrenciler, 21-22 Aralık tarihlerinde girecekleri 1. dönem sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında, AÖL sınav yerleri için tarih belli olmuştu. Peki, 2024 AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?