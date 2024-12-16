AÖL sınav giriş yerleri sorgulama 2024: AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı açık liselerde eğitim gören öğrenciler, 21-22 Aralık tarihlerinde girecekleri 1. dönem sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav giriş yerleri sorgulama 2024: AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2024 AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında, AÖL sınav yerleri için tarih belli olmuştu. Peki, 2024 AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav giriş yerleri sorgulama 2024: AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 1.dönem sınavları üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak.

AÖL 1.dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Sabah oturumları saat 10.00'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'de yapılacak.

AÖL sınav giriş yerleri sorgulama 2024: AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL sınav kılavuzuyla sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih duyuruldu. AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

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