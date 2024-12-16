AÖL sınav giriş yerleri sorgulama 2024: AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 AÖL sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında, AÖL sınav yerleri için tarih belli olmuştu. Peki, 2024 AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?