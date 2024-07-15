AÖL sınav kılavuzu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

AÖL sınav kılavuzu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının 1. Oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da, 2. oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00' te ve 3. oturumu 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle AÖL sınav giriş belgeleri gündeme geldi.

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AÖL sınav kılavuzu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? - 2

Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3.dönem yazılı sınav duyurusunda AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe yer verilmişti.

AÖL sınav kılavuzu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

MEB'den yapılan açıklamada; "Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir." denildi. 

AÖL sınav kılavuzu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? - 4

AÖL SINAVINDA GEREKLİ BELGELER

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girebileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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