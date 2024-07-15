AÖL sınav kılavuzu: AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının 1. Oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da, 2. oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00' te ve 3. oturumu 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle AÖL sınav giriş belgeleri gündeme geldi.