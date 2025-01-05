AÖL sınav sonuç takvimi: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki bağlantılar üzerinden öğrenebilirler:



Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx



Sınav sonuçları açıklandığında, belirtilen bağlantılar üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.