AÖL sınav sonuç takvimi: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuç tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimiyle duyuruldu. Yayımlanan sınav takvimie göre, AÖL 1.dönem sınav sonucu ocak ayında ilan edilecek. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.