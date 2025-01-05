AÖL sınav sonuç takvimi: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuç tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimiyle duyuruldu. Yayımlanan sınav takvimie göre, AÖL 1.dönem sınav sonucu ocak ayında ilan edilecek. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

AÖL sınav sonuç takvimi: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.

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AÖL sınav sonuç takvimi: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

AÖL sınav sonuç takvimi: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki bağlantılar üzerinden öğrenebilirler:

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Sınav sonuçları açıklandığında, belirtilen bağlantılar üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

AÖL sınav sonuç takvimi: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Ayrıca, sınav sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Açık Öğretim Lisesi web sitesi https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

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