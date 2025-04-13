AÖL sınav sonuç tarihi 2025: Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları üç oturumda uygulandı. Sınava dair sonuç bekleyişi arttı. Öğrenciler sınavda karşılaştıkları sorulara ve verdikleri cevaplara 26 Mart tarihinde erişim sağladı. 100 puan üzerinden değerlendirilen AÖL sınavında yanlış yanıtlar sonuçları etkilemiyor. Gözler 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihinde.
AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler 22-23 Mart tarihlerinde 2. dönem sınavlarına katılım sağladı. Sınava giren adaylar sonuçlarını, aolweb.meb.gov.tr adesinden sorgulayabilecek. AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?