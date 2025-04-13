AÖL sınav sonuç tarihi 2025: Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları üç oturumda uygulandı. Sınava dair sonuç bekleyişi arttı. Öğrenciler sınavda karşılaştıkları sorulara ve verdikleri cevaplara 26 Mart tarihinde erişim sağladı. 100 puan üzerinden değerlendirilen AÖL sınavında yanlış yanıtlar sonuçları etkilemiyor. Gözler 2. dönem Açık Lise sınav sonuç tarihinde.

AÖL sınav sonuç tarihi 2025: Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu - 1

AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler 22-23 Mart tarihlerinde 2. dönem sınavlarına katılım sağladı. Sınava giren adaylar sonuçlarını, aolweb.meb.gov.tr adesinden sorgulayabilecek. AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖL sınav sonuç tarihi 2025: Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu - 2

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB Açık Lise 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Sınavın sonuçları ise 21 Nisan'da öğrencilerin T.C. kimlik umraları ve şifreleri ile /aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntülenebilecek.

AÖL SONUÇ EKRANI

AÖL sınav sonuç tarihi 2025: Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu - 3

Adayların puanları hesaplanırken 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Doğru cevap sayısı, soru sayısı puan hesaplamasında kullanılacak. Yanlış cevaplar da puanları etkilemeyecek.

Sınavın sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yapılabilecek. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi
birine öğrencinin kendi T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti yatırarak işlemini gerçekleştireblir.

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