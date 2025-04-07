AÖL sınav sonuç tarihi duyuruldu: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları için tarih verdi. Takvime göre, AÖL sınav sonuçları nisan ayının son günlerinde ilan edilecek. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçlarının 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu.