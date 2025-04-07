AÖL sınav sonuç tarihi duyuruldu: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları için tarih verdi. Takvime göre, AÖL sınav sonuçları nisan ayının son günlerinde ilan edilecek. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuç tarihi duyuruldu: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçlarının 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

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AÖL sınav sonuç tarihi duyuruldu: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilir:​

AÖL resmi web sitesine (https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx) giriş yapın.​

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.​

"Sınav Sonuçları" bölümünden sonuçlarınızı görüntüleyin.​

AÖL sınav sonuç tarihi duyuruldu: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından 5 iş günü içinde itirazlarını yapabilirler.

AÖL sınav sonuç tarihi duyuruldu: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Sınav sonuçlarına erişim ve itiraz süreçleri hakkında detaylı bilgi için MEB'in resmi duyurularını takip etmek önemlidir.

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