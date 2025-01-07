AÖL sınav sonuç tarihi yaklaşıyor: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında üç oturumda uygulandı. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, AÖL sınav sonuç duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Yayımlanan takvimle AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1.dönem sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 21 Aralık'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi sınavları 22 Aralık tarihinde sona erdi.