AÖL sınav sonuç tarihi yaklaştı: AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre sonuçların ilan edilmesine artık sayılı günler kaldı. Peki, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem sınavlarına katılan adaylar, sınav sonrası heyecanla bekledikleri sonuç tarihine şimdi gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem yazılı sınavları 19–20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.