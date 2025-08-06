AÖL sınav sonuç tarihi yaklaştı: AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre sonuçların ilan edilmesine artık sayılı günler kaldı. Peki, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuç tarihi yaklaştı: AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem sınavlarına katılan adaylar, sınav sonrası heyecanla bekledikleri sonuç tarihine şimdi gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem yazılı sınavları 19–20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav sonuç tarihi yaklaştı: AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar paylaşılacak.

AÖL sınav sonuç tarihi yaklaştı: AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla erişime açılacak.

AÖL sınav sonuç tarihi yaklaştı: AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren resmi sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sınav sonuçlarını kolaylıkla sunabilecek.

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