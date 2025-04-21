AÖL sınav sonuçlar aol.meb.gov.tr 2025: AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı mı?
AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar öğrenci numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına ulaşabilecek. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. 100 puan üzerinden sınavlar değerlendirlirken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak. Adayların sınavlarda verdikleri doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. “Açık lise sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif hale gelecek. Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı tarihte düzenlenen AÖO (Açık öğretim ortaokulu) sınav sonuçları da ilan edilecek. Sınav sonuçları ekranında “Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre” ile giriş yapılabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte de sonuçlar sorgulanabilecek. AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra yılın son oturumları ise Temmuz ayında yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklama…