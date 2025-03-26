AÖL sınav sonuçları 2025: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 22-23 Mart tarihlerinde AÖL sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Liseleri üzerinden lise öğrenimini tamamlamak isteyen adaylar, 2. dönem sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının ardından merak ediliyor. Yayımlanan 2025 AÖL takvimi sonrasında AÖL sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?