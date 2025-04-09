AÖL sınav sonuçları 2025 tarihi: AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Lise eğitimlerine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Fakültelerinde sürdüren öğrenciler, gözlerini 22-23 Mart tarihlerinde yapılan AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına çevirdi. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları 2025 tarihi: AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2025 AÖL 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖL sınav sonuçları 2025 tarihi: AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 22-23 Mart'ta 3 oturumla düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları tamamlandı. Sınavın ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da duyurulacak.

AÖL sınav sonuçları 2025 tarihi: AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilir:​

AÖL resmi web sitesine (https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx) giriş yapın.​

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.​

"Sınav Sonuçları" bölümünden sonuçlarınızı görüntüleyin.​

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