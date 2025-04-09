AÖL sınav sonuçları 2025 tarihi: AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 22-23 Mart'ta 3 oturumla düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları tamamlandı. Sınavın ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.



Buna göre; AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da duyurulacak.