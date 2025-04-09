AÖL sınav sonuçları 2025 tarihi: AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Lise eğitimlerine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Fakültelerinde sürdüren öğrenciler, gözlerini 22-23 Mart tarihlerinde yapılan AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına çevirdi. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AÖL 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?