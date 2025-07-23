AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2025 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar, temmuz ayında tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için resmi açıklamaları ve duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de - 1

2025 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına katılan yüz binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sınavların ardından gözler şimdi AÖL sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrilmiş durumda. Öğrenciler, hem kredi hesaplaması hem de mezuniyet durumlarını öğrenebilmek için sonuç ekranının açılmasını dört gözle takip ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Açık liselerde ders geçme notu alt sınırı 45 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan adaylar başarısız sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında ilan edilen takvimde ek sınav yer almadı.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de - 3

AÖL 3. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav duyurusunda AÖL soruları ve cevap anahtarı için tarih açıklandı.

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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