AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de

2025 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına katılan yüz binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sınavların ardından gözler şimdi AÖL sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrilmiş durumda. Öğrenciler, hem kredi hesaplaması hem de mezuniyet durumlarını öğrenebilmek için sonuç ekranının açılmasını dört gözle takip ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?