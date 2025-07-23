AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2025 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar, temmuz ayında tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için resmi açıklamaları ve duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına katılan yüz binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sınavların ardından gözler şimdi AÖL sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrilmiş durumda. Öğrenciler, hem kredi hesaplaması hem de mezuniyet durumlarını öğrenebilmek için sonuç ekranının açılmasını dört gözle takip ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?