AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Aralık ayında gerçekleşen sınavın sonuçları için ocak ayı işaret edildi. MEB yayımladığı takvimle sonuç tarihini paylaştı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi - 1

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi - 2

Alacakları notları merak eden öğrenciler, MEB'den yapılacak duyuruya kilitlendi.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi - 3

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB’in sınav takvimine göre, AÖL sınav sonuçlarının 22 Ocak 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi - 4

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, AÖL’ün resmi internet sitesi olan aol.meb.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecekler.

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