AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Aralık ayında gerçekleşen sınavın sonuçları için ocak ayı işaret edildi. MEB yayımladığı takvimle sonuç tarihini paylaştı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak.