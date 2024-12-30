AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları, AÖL’ün resmi internet sitesi olan aol.meb.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecekler.