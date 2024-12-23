AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi belli oldu
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sınav süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih verdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı kılavuzla sonuç tarihini duyurdu. Belirlenen takvime göre, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ocak ayında ilan edilecek.