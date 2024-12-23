AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi belli oldu

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sınav süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih verdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi belli oldu - 1

AÖL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı kılavuzla sonuç tarihini duyurdu. Belirlenen takvime göre, AÖL 1.dönem sınav sonuçları ocak ayında ilan edilecek.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi belli oldu - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi belli oldu - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi belli oldu - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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