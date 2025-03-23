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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık lise sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Lise diploması hedefi olan adayların katılım sağladığı sınavda, öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık lise sınav sonuçları - 1

2024-2025 1. Dönem AÖL sınavları geride kaldı. AÖL oturumlarına katılım gerekleştiren öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, MEB açık lise sınav sonuçlarında son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık lise sınav sonuçları - 2

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü yapılan 3. oturumla tamamlandı.

Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık lise sınav sonuçları - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.

Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların açıklandığı tarihiten itibaren 5 iş günü içinde alınacak.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık lise sınav sonuçları - 4

CEVAP ANAHTALARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖL 2. dönem sınavlarının ardından adayların sorular ve cevap anahtarları, 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

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