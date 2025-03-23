AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık lise sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü yapılan 3. oturumla tamamlandı.



Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.