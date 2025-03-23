AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık lise sınav sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Lise diploması hedefi olan adayların katılım sağladığı sınavda, öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 1. Dönem AÖL sınavları geride kaldı. AÖL oturumlarına katılım gerekleştiren öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, MEB açık lise sınav sonuçlarında son bilgiler...