AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih verdi
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde tamamlanacak. Sınav telaşı ardından sonuç heyecanı başlayacak. MEB (Mill Eğitim Bakanlığı) AÖL 1.dönem sınav sonuçları için haftalar öncesinden tarih verdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin katılım sağlayacağı 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Binlerce öğrenci şimdiden sonuç araştırmalarına başladı. AÖL sınav sonuçları için ocak ayı işaret edildi.