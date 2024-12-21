AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih verdi

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde tamamlanacak. Sınav telaşı ardından sonuç heyecanı başlayacak. MEB (Mill Eğitim Bakanlığı) AÖL 1.dönem sınav sonuçları için haftalar öncesinden tarih verdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih verdi - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin katılım sağlayacağı 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek. Binlerce öğrenci şimdiden sonuç araştırmalarına başladı. AÖL sınav sonuçları için ocak ayı işaret edildi.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih verdi - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih verdi - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih verdi - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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