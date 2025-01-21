AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi
"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?", sorusu sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL sınav sonuçları T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Açık liseli öğrenciler ise sonuç tarihine odaklandı.