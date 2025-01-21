AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi

"Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?", sorusu sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi - 1

MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL sınav sonuçları T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Açık liseli öğrenciler ise sonuç tarihine odaklandı.

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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? 

Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MEB'in resmi web sitesi üzerinden öğrenebileceklerdir. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç tarihi - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR? 

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, doğru cevap sayısına göre hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

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