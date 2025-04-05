AÖL sınav sonuçları nisan ayında ilan edilecek: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 2. dönem sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. MEB takvimine göre, AÖL sınav sonuçları nisan ayında ilan edilecek. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları nisan ayında ilan edilecek: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü yapılan 3. oturumla tamamlandı.  AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da duyurulacak.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav sonuçları nisan ayında ilan edilecek: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav sonuçlarını “aolweb.meb.gov.tr” adresinden veya e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabiliyor. Öğrenciler, ders bazında doğru-yanlış sayılarını ve not ortalamalarını da sistem üzerinden detaylı şekilde görebilecek.

AÖL sınav sonuçları nisan ayında ilan edilecek: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler şu adımları izleyebilir:

https://aolweb.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve öğrenci şifrenizle sisteme giriş yapın.

Ana sayfada “Sınav Sonuçları” sekmesini seçerek sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.

AÖL sınav sonuçları nisan ayında ilan edilecek: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI HAKKINDA

MEB'den yapılan açıklamaya göre, AÖL 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak. Mezuniyet için gerekli krediyi tamamlayamayan öğrenciler, bir sonraki dönem sınavına katılarak eksiklerini telafi edebilecek.

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