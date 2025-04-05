AÖL sınav sonuçları nisan ayında ilan edilecek: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 2. dönem sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. MEB takvimine göre, AÖL sınav sonuçları nisan ayında ilan edilecek. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü yapılan 3. oturumla tamamlandı. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da duyurulacak.