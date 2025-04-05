AÖL sınav sonuçları nisan ayında ilan edilecek: AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav sonuçlarını “aolweb.meb.gov.tr” adresinden veya e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabiliyor. Öğrenciler, ders bazında doğru-yanlış sayılarını ve not ortalamalarını da sistem üzerinden detaylı şekilde görebilecek.