AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB sonuç ekranında

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken, adaylar AÖL sonuç ekranında kontrollerini sürdürüyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar öğrenci numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına ulaşabilecek. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. 100 puan üzerinden sınavlar değerlendirlirken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak. Adayların sınavlarda verdikleri doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB sonuç ekranında - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. “Açık lise sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif hale gelecek. Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı tarihte düzenlenen AÖO (Açık öğretim ortaokulu) sınav sonuçları da ilan edilecek. Sınav sonuçları ekranında “Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre” ile giriş yapılabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte de sonuçlar sorgulanabilecek. AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra yılın son oturumları ise Temmuz ayında yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklama…

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB sonuç ekranında - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayımladı.

Türkiye genelinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının, 21 Nisan Pazartesi günü erişime açılması bekleniyordu.

Ancak MEB'den konuya dair açıklama ve duyuru gelmedi.

Sınav sonuçlarının erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların, 22 Nisan Salı günü içinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB sonuç ekranında - 3

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Açık Lise sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. Bakanlık tarafından aol.meb.gov.tr adresinin “Duyurular” kısmından yapılan açıklama ile sonuçlar ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını “Açık Öğretim Liseleri” Öğrenci Giriş Ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

Şifrelerini unutan adaylar “Şifremi unuttum” seçeneğiyle birlikte yeni şifre edinerek sonuç ekranına gidebilir. Alternatif bir yöntem olarak adaylar e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilirler.

Sonuç ekranında güvenlik kodu, kimlik numarası (veya öğrenci numarası) ve şifre ile giriş yapılabilir.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB sonuç ekranında - 4

AÖL SONUÇ EKRANINDA NELER YER ALACAK?

Açık Lise sınav sonuçları ekranında adayların katıldıkları oturumdan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Ayrıca adayların sınavdan aldıkları toplam puan sonuç ekranında görüntülenebilecek.

Sınavın değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken değerlendirme sırasında iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak puan hesaplaması yeniden yapılacak.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB sonuç ekranında - 5

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLAYACAK

21 Nisan’da ilan edilecek sonuçların ardından adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara incelenmesi için itirazda bulunabilecek.

İtirazlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

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