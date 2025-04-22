AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025 açıklandı: Açık lise (AÖL) sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? MEB sonuç sayfası

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Açık Lise sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. Bakanlık tarafından aol.meb.gov.tr adresinin “Duyurular” kısmından yapılan açıklama ile sonuçlar ilan edilecek.



Adaylar sınav sonuçlarını “Açık Öğretim Liseleri” Öğrenci Giriş Ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.



Şifrelerini unutan adaylar “Şifremi unuttum” seçeneğiyle birlikte yeni şifre edinerek sonuç ekranına gidebilir. Alternatif bir yöntem olarak adaylar e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilirler.



Sonuç ekranında güvenlik kodu, kimlik numarası (veya öğrenci numarası) ve şifre ile giriş yapılabilir.