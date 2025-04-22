AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025 açıklandı: Açık lise (AÖL) sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? MEB sonuç sayfası
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar öğrenci numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına ulaşabilecek. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları götürmeyecek. 100 puan üzerinden sınavlar değerlendirlirken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak. Adayların sınavlarda verdikleri doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınav sonuçları erişime açıldı. “Açık lise sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif hale geldi. Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı tarihte düzenlenen AÖO (Açık öğretim ortaokulu) sınav sonuçları da ilan edilecek. Sınav sonuçları ekranında “Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre” ile giriş yapılabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte de sonuçlar sorgulanabilecek. AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra yılın son oturumları ise Temmuz ayında yapılacak. İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.