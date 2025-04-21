AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aol.meb.gov.tr | Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenen Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları bugün erişime açılacak. AÖL sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puanlar ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. AÖL’de ders geçme notu alt sınırı 100’lük puan sistemi üzerinden 45 olarak belirlendi. AÖL sınav sonucu, adaylara yazılı veya basılı olarak bildirilmeyecek. Peki AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonucu nereden sorgulanır? İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. “Açık lise sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif hale gelecek. Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı tarihte düzenlenen AÖO (Açık öğretim ortaokulu) sınav sonuçları da ilan edilecek. Sınav sonuçları ekranında “Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve şifre” ile giriş yapılabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte de sonuçlar sorgulanabilecek. AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra yılın son oturumları ise Temmuz ayında yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklama…