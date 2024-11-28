AÖL sınav takvimi 2024-2025: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. Lise eğitimini, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı açık liseler üzerinden alan öğrenciler, gözlerini 2024-2025 AÖL sınav tarihlerine çevirdi. Yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
2024-2025 AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, açık lise öğrenimi gören öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimi sonrasında AÖL sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?