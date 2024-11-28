AÖL sınav takvimi 2024-2025: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. Lise eğitimini, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı açık liseler üzerinden alan öğrenciler, gözlerini 2024-2025 AÖL sınav tarihlerine çevirdi. Yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınav takvimi 2024-2025: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? - 1

2024-2025 AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, açık lise öğrenimi gören öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimi sonrasında AÖL sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

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AÖL sınav takvimi 2024-2025: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? - 2

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

AÖL sınav takvimi 2024-2025: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? - 3

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak.

AÖL sınav takvimi 2024-2025: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? - 4

Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.

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