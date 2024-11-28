AÖL sınav takvimi 2024-2025: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.