AÖL sınav takvimi: Açıköğretlim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. MEB takvimine göre öğrenciler, belirlenen günlerde sınav merkezlerinde oturumlara katılacak. Sınav giriş belgeleri ve detaylar ise AÖL öğrenci sistemi üzerinden duyurulacak.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 1. dönem sınavları belirlenen tarihlerde yapılacak.