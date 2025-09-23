AÖL sınav takvimi: Açıköğretlim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

SINAV BÖLGESİ ADRES GÜNCELLEME

Açık Öğretim Lisesi iş takviminde belirtilen tarihler arasında sınav yeri değişikliğini sistem üzerinden kendiniz de yapabilirsiniz Öğrencilerimiz, yeni kayıt ya da kayıt yenileme işlemi sürecinde sistem üzerinde sınav yeri bilgilerini değiştirebilir. Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde "sınav bölgesi irtibat merkezi" seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz.