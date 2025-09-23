AÖL sınav takvimi: Açıköğretlim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. MEB takvimine göre öğrenciler, belirlenen günlerde sınav merkezlerinde oturumlara katılacak. Sınav giriş belgeleri ve detaylar ise AÖL öğrenci sistemi üzerinden duyurulacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 1. dönem sınavları belirlenen tarihlerde yapılacak.

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumarının tarihi ve saatiyle ilgili şu bilgi verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.


SINAV BÖLGESİ ADRES GÜNCELLEME

Açık Öğretim Lisesi iş takviminde belirtilen tarihler arasında sınav yeri değişikliğini sistem üzerinden kendiniz de yapabilirsiniz Öğrencilerimiz, yeni kayıt ya da kayıt yenileme işlemi sürecinde sistem üzerinde sınav yeri bilgilerini değiştirebilir. Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde "sınav bölgesi irtibat merkezi" seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz.

