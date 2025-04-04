AÖL sınav takvimi MEB 2025: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. AÖL ile beraber Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış tarihleri de belli oldu. 2025 Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınavları düzenleniyor. 2024-25 eğitim yılı AÖL sınavları ile beraber 2025-2026 yılı Açık Öğretim Lisesi takvimi öğrencilerin gündeminde. Yazılı sınavın yanı sıra adaylara e-Sınav da yapılıyor. Açık lise sınavları ne zaman?