AÖL sınav takvimi MEB 2025: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. AÖL ile beraber Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış tarihleri de belli oldu. 2025 Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL sınav takvimi MEB 2025: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınavları düzenleniyor. 2024-25 eğitim yılı AÖL sınavları ile beraber 2025-2026 yılı Açık Öğretim Lisesi takvimi öğrencilerin gündeminde. Yazılı sınavın yanı sıra adaylara e-Sınav da yapılıyor. Açık lise sınavları ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav takvimi MEB 2025: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? - 2

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Öğrenciler 3. dönem açık lise sınav tarihi olan 19-20 Temmuz tarihlerine odaklandı. AÖL 3. dönem e-Sınavları da Temmuz'da olacak.

AÖL sınav takvimi MEB 2025: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? - 3

AÖL sınavları üç oturum halinde uygulanıyor. Her oturum için adaylara 100 dakika süre veriliyor. Her ders için ayrı ayrı 10'ar sorular soruluyor.

AÖL sınav takvimi MEB 2025: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? - 4

AÖL SINAV TAKVİMİ

2024-25 AÖL 3. dönem sınavları: 19-20 Temmuz (e-Sınav Temmuz 2025)
2025-26 AÖL 1. dönem sınavları: 20-21 Aralık (e-Sınav Aralık 2025)

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