AÖL sınav yerleri açıklandı (MEB.gov.tr AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi görüntüleme)
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının 1. Oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da, 2. oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00' te ve 3. oturumu 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.