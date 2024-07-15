AÖL sınav yerleri açıklandı (MEB.gov.tr AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi görüntüleme)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

AÖL sınav yerleri açıklandı (MEB.gov.tr AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi görüntüleme) - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının 1. Oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da, 2. oturumu 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00' te ve 3. oturumu 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav yerleri açıklandı (MEB.gov.tr AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi görüntüleme) - 2

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler. 

AÖL MEB.GOV.TR SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖL sınav yerleri açıklandı (MEB.gov.tr AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi görüntüleme) - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

MEB'den yapılan açıklamada; "20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Liseleri 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem yazılı sınavlarının sınav giriş belgeleri Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde yayımlanmıştır.


-Öğrenciler; Öğrenci Numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile şifrelerini kullanarak

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınav giriş belgelerini alabilirler.

-Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 19.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir." denildi. 

AÖL sınav yerleri açıklandı (MEB.gov.tr AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi görüntüleme) - 4

AÖL SINAVINDA GEREKLİ BELGELER

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girebileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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