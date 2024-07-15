AÖL sınav yerleri açıklandı (MEB.gov.tr AÖL 3.dönem sınav giriş belgesi görüntüleme)

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

MEB'den yapılan açıklamada; "20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Liseleri 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem yazılı sınavlarının sınav giriş belgeleri Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde yayımlanmıştır.



-Öğrenciler; Öğrenci Numarası veya T.C. Kimlik Numarası ile şifrelerini kullanarak



https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınav giriş belgelerini alabilirler.



-Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 19.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir." denildi.