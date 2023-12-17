AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları için geri sayım sürerken gözler sınav yerleri bilgisine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisi için MEB'den (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor.