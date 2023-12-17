AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları için geri sayım sürerken gözler sınav yerleri bilgisine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır?

AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 1

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor.  Sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisi için MEB'den (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor.

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AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 2

AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Takvime göre, AÖL 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 3

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 4

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini T.C. kimlik veya Öğrenci numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx  adresinden giriş yaparak alabilecekler.

AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 5

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir.

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