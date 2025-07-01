AÖL sınav yerleri yayımlandı mı? MEB AÖL 3.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi resmen açıkladı. Yayımlanan takvkime göre, AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri temmuz ayı ortasında ilan edilece. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, açık lisenin 3. dönem sınav takvimine odaklandı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL 3. dönem sınavlarının 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde, üç oturum olarak Türkiye’nin 81 ilinde yapılacağını belirtti.