AÖL sınav yerleri yayımlandı mı? MEB AÖL 3.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi resmen açıkladı. Yayımlanan takvkime göre, AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri temmuz ayı ortasında ilan edilece. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav yerleri yayımlandı mı? MEB AÖL 3.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, açık lisenin 3. dönem sınav takvimine odaklandı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) AÖL 3. dönem sınavlarının 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde, üç oturum olarak Türkiye’nin 81 ilinde yapılacağını belirtti.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav yerleri yayımlandı mı? MEB AÖL 3.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu - 2

SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

AÖL sınav yerleri yayımlandı mı? MEB AÖL 3.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

MEB, AÖL 3. dönem yazılı sınavları öncesinde, öğrenci ve sınav yeri bilgilerini içeren fotoğraflı sınav giriş belgelerinin 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla erişime açılacağını duyurdu. Söz konusu belgeler, T.C. kimlik numarası ve şifre ile https://aolweb.meb.gov.tr/ adresinden veya e-Devlet kapısı üzerinden görüntülenip indirilebilecek.

AÖL sınav yerleri yayımlandı mı? MEB AÖL 3.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu - 4

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile girecekler.

Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.

Sınava gireceğiniz "Sınav Bölgesi" bilgilerinizin güncel olup olmadığını kontrol ediniz.

Öğrenciler bilgilerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişinden kendi şifreleri ile girerek aynı ekrandaki e-devlet ile giriş yap kısmından e-devlet şifreleri ile girerek veya 444 0 632 MEBİM aracılığı ile güncelleyebilirler.

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