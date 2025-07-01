AÖL sınav yerleri yayımlandı mı? MEB AÖL 3.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile girecekler.



Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.



Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.



Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.



Sınava gireceğiniz "Sınav Bölgesi" bilgilerinizin güncel olup olmadığını kontrol ediniz.



Öğrenciler bilgilerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişinden kendi şifreleri ile girerek aynı ekrandaki e-devlet ile giriş yap kısmından e-devlet şifreleri ile girerek veya 444 0 632 MEBİM aracılığı ile güncelleyebilirler.