AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatıldı. Kayıt işlemleri devam ederken, eğitim görmeye devam eden ya da ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kayıt AÖL kayıt bitiş tarihini sorguluyor. Öte yandan birinci dönem sınav takvimi de merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 Açık Lise kayıtları hakkında son bilgiler...