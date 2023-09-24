AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman bitecek?
Geçtiğimiz günlerde başlayan AÖL kayıt işlemleri, birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını tamamlayacak olan öğrencilerin, kayıt işlemi sonrası sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Kayıtların yanı sıra sınav tarihleri de merak ediliyor. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatıldı. Kayıt işlemleri devam ederken, eğitim görmeye devam eden ya da ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kayıt AÖL kayıt bitiş tarihini sorguluyor. Öte yandan birinci dönem sınav takvimi de merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 Açık Lise kayıtları hakkında son bilgiler...