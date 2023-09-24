AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz günlerde başlayan AÖL kayıt işlemleri, birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB tarafından belirlenen tarihlerde kayıtlarını tamamlayacak olan öğrencilerin, kayıt işlemi sonrası sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Kayıtların yanı sıra sınav tarihleri de merak ediliyor. Peki, Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman bitecek? - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatıldı. Kayıt işlemleri devam ederken, eğitim görmeye devam eden ya da ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kayıt AÖL kayıt bitiş tarihini sorguluyor. Öte yandan birinci dönem sınav takvimi de merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 Açık Lise kayıtları hakkında son bilgiler...

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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman bitecek? - 2

AÖL YENİ DÖNEM KAYIT TAKVİMİ


Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresinde belirtilen tarihler arasında yapılacak.

MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman bitecek? - 3

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi;

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Sınav; 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

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