AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı: MEB AÖL soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı
AÖL soruları ve cevap anahtarı odsgm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Açık öğretim lisesi cevpalarıyla birlikte ortaokul cevap anahtarı da yayımlandı. AÖL cevap anahtarı ekranında adaylar, 22-23 Mart'ta düzenlenen soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebiliyor. Adaylar katıldıkları oturumlarda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını, sorgulama ekranın en alt kısmında bulabilirler. Peki AÖL soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı
AÖL soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. AÖL’de yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları ise iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresinden cevap anahtarı erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında A,B,C,D şıklı doğru yanıtları görüntüleyebilecek. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, MEB'den yapılan açıklama...