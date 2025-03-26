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AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı: MEB AÖL soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı

AÖL soruları ve cevap anahtarı odsgm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Açık öğretim lisesi cevpalarıyla birlikte ortaokul cevap anahtarı da yayımlandı. AÖL cevap anahtarı ekranında adaylar, 22-23 Mart'ta düzenlenen soruların doğru yanıtlarını görüntüleyebiliyor. Adaylar katıldıkları oturumlarda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını, sorgulama ekranın en alt kısmında bulabilirler. Peki AÖL soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı

AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı: MEB AÖL soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı - 1

AÖL soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. AÖL’de yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları ise iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresinden cevap anahtarı erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında A,B,C,D şıklı doğru yanıtları görüntüleyebilecek. Peki AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, MEB'den yapılan açıklama...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı: MEB AÖL soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı - 2

AÖL 2. DÖNEM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

MEB'den yapılan açıklamada " 22-23 Mart 2025 Tarihlerinde Yapılan Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı" ifadeleri yer aldı.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı: MEB AÖL soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı - 3

AÖL 2. DÖNEM CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

AÖL soruları ve cevap anahtarı, basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Bakanlıktan “AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap anahtarlarına ulabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A,B,C,D şıklı olarak yer alacak.

AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı: MEB AÖL soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı - 4

AÖL SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Açıktan eğitim alan öğrenciler için her eğitim yılında toplam üç açık lise sınavı düzenleniyor. 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde organize edilirken sınav sonuç takvimi belli oldu. AÖL sınav sonuçları, 21 Nisan tarihinde erişime açılacak.

AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı: MEB AÖL soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı - 5

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Açık lise oturumlarında sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Dolayısıyla 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. İptaline karar verilen soru/sorular, değerlendirme dışı bırakılacak ve puan hesaplaması yeniden yapılacak.

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