AÖL soruları ve cevapları bugün yayımlanacak: AÖL 3.dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları sona erdi. 20-21 Temmuz'da düzenlenen sınavların ardından gözler sorular ve cevaplara çevrildi. Yayımlanan kılavuza göre, AÖL soruları ve cevapları bugün yayımlanacak. Peki, AÖL 3.dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav soruları ve cevapları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının ilk iki oturumu 20 Temmuz'da yapılmıştı. AÖL son oturumu ise geçen pazar günü tamamlandı. Öte yandan AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevap anahtarı da gündeme geldi.