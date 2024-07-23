AÖL soruları ve cevapları bugün yayımlanacak: AÖL 3.dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları sona erdi. 20-21 Temmuz'da düzenlenen sınavların ardından gözler sorular ve cevaplara çevrildi. Yayımlanan kılavuza göre, AÖL soruları ve cevapları bugün yayımlanacak. Peki, AÖL 3.dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

AÖL soruları ve cevapları bugün yayımlanacak: AÖL 3.dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav soruları ve cevapları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının ilk iki oturumu 20 Temmuz'da yapılmıştı. AÖL son oturumu ise geçen pazar günü tamamlandı. Öte yandan AÖL 3. dönem sınavı soruları ve cevap anahtarı da gündeme geldi.

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AÖL soruları ve cevapları bugün yayımlanacak: AÖL 3.dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? - 2

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Yayımlanan kılavuza göre, AÖL soruları ve cevapları 23 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanacak. AÖL cevap anahtarı dokümanı aol.meb.gov.tr/ üzerinden görüntülenebilecek.

AÖL soruları ve cevapları bugün yayımlanacak: AÖL 3.dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? - 3

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖL soruları ve cevapları bugün yayımlanacak: AÖL 3.dönem soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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