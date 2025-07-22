AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL 3.dönem soru kitapçıkları için tarih verdi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler sınavda çıkan sorulara çevrildi. Öğrencileri, AÖL sorular ve cevapları kontrol ederek alacakları puanı tahmin edebilecek. Peki, AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
AÖL 3. dönem sınavları 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde tamamlandı. Adayların merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarları sınavın hemen ardından gündeme geldi. Resmi duyuruya göre, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, MEB’in resmi sitesi (meb.gov.tr) ile ODSGM portalında yayımlanacak.