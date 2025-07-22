AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL 3.dönem soru kitapçıkları için tarih verdi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler sınavda çıkan sorulara çevrildi. Öğrencileri, AÖL sorular ve cevapları kontrol ederek alacakları puanı tahmin edebilecek. Peki, AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL 3.dönem soru kitapçıkları için tarih verdi - 1

AÖL 3. dönem sınavları 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde tamamlandı. Adayların merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarları sınavın hemen ardından gündeme geldi. Resmi duyuruya göre, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, MEB’in resmi sitesi (meb.gov.tr) ile ODSGM portalında yayımlanacak.

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AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL 3.dönem soru kitapçıkları için tarih verdi - 2

Öğrenciler, bu sayede hangi soruları doğru yanıtladıklarını kontrol edebilecek, itirazlarını ise yayın tarihinden itibaren 5 gün içinde e‑İtiraz Modülü aracılığıyla yapabilecek.

AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL 3.dönem soru kitapçıkları için tarih verdi - 3

AÇIK LİSE SINAVI CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavı cevapları, http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden incelenebilecek.

AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL 3.dönem soru kitapçıkları için tarih verdi - 4

SONUÇLAR 14 AĞUSTOS’TA DUYURULACAK

Takvime göre, AÖL sınav sonuçları ise ağustos ayı içerisinde duyurulacak. Açık lise 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

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