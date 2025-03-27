Ara tatil 9 gün mü, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB İkinci ara tatil uzatılacak mı, ne zaman başlıyor?
Memurlar, 2, 3 ve 4 Nisan idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram tatili süresinin 9 güne uzatıldığını aktardı. Bu gelişmenin ardından gözler okullara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde okullar 28 mart cuma günü ara tatil sebebiyle kapanacak. Bayramda tatil planı yapmaya hazırlananlar ise okulların kapalı olacağı tarihlere göre hareket edecek. Peki Ara tatil ne zaman, 9 gün mü oldu? İşte, ara tatille ilgili son dakika gelişmeleri…
Bayram tatili kararının ardından gözler MEB'in çalışma takvimine çevrildi. Okullarda ara tatil için geri sayım başlarken MEB’in çalışma takvimi gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için birinci dönem 9 Eylül’de çalan ders ziliyle başladı. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılrken ardından 15 günlük yarıyıl tatili tamamlandı. İkinci ara tatil ise Mart ayının sonunda başlıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise ara tatil tarihlerine odaklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetleri, ikinci ara tatille molaya gidecek. Ardından ise okullarda bu eğitim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Peki Ara tatil 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, detaylı çalışma takvimi…