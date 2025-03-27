imsakiye

Ara tatil 9 gün mü, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB İkinci ara tatil uzatılacak mı, ne zaman başlıyor?

Memurlar, 2, 3 ve 4 Nisan idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram tatili süresinin 9 güne uzatıldığını aktardı. Bu gelişmenin ardından gözler okullara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde okullar 28 mart cuma günü ara tatil sebebiyle kapanacak. Bayramda tatil planı yapmaya hazırlananlar ise okulların kapalı olacağı tarihlere göre hareket edecek. Peki Ara tatil ne zaman, 9 gün mü oldu? İşte, ara tatille ilgili son dakika gelişmeleri…

Ara tatil 9 gün mü, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB İkinci ara tatil uzatılacak mı, ne zaman başlıyor? - 1

Bayram tatili kararının ardından gözler MEB'in çalışma takvimine çevrildi. Okullarda ara tatil için geri sayım başlarken MEB’in çalışma takvimi gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için birinci dönem 9 Eylül’de çalan ders ziliyle başladı. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılrken ardından 15 günlük yarıyıl tatili tamamlandı. İkinci ara tatil ise Mart ayının sonunda başlıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise ara tatil tarihlerine odaklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetleri, ikinci ara tatille molaya gidecek. Ardından ise okullarda bu eğitim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Peki Ara tatil 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, detaylı çalışma takvimi…

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil 9 gün mü, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB İkinci ara tatil uzatılacak mı, ne zaman başlıyor? - 2

ARA TATİL UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını aktardı. Bayram tatili idari izinle birlikte uzatıldı. 

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak.  İdari izin ilan edilen günler ara tatille aynı tarihlere denk geldiğinde öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak. 

Okullar ara tatil sebebiyle 28 Mart cuma günü kapanacak ve eğitim faaliyetleri 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Ara tatil 9 gün mü, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB İkinci ara tatil uzatılacak mı, ne zaman başlıyor? - 3

ARA TATİL 9 GÜN MÜ OLDU?

Ara tatilde herhangi bir uzatılma olmazken hafta sonu günleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.

Ara tatil sebebiyle okullar 28 Mart cuma günü kapanırken 7 Nisan Pazartesi günü okullar açılacak ve dönem sonuna kadar eğitim öğretim faaliyetleri sürecek.

29 Mart cumartesi hafta sonu tatili,

30 Mart pazar hafta sonu tatili,

31 Mart pazartesi ara tatil,

1 Nisan salı ara tatil

2 Nisan çarşamba ara tatil

3 Nisan perşembe ara tatil

4 Nisan cuma ara tatil

5 Nisan cumartesi hafta sonu tatili

6 Nisan pazar hafta sonu tatili

Ara tatil 9 gün mü, bayram tatiliyle birleştirildi mi? MEB İkinci ara tatil uzatılacak mı, ne zaman başlıyor? - 4

BAYRAM TATİLİ BAŞLIYOR

Ramazan Bayramı bu yıl 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerine denk geliyor. Milli ve dini olarak önemli günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak. Bu tarihler hafta içine denk geldiği için öğrenciler ek tatil yapacak.

DAHA FAZLA GÖSTER