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Ara tatil 9 gün mü olacak, uzatılacak mı? Okullar ara tatil sebebiyle ne zaman kapanıyor?

Ara tatil için geri sayım başlarken gözler bayram tatili sebebiyle, ara tatil takvimine çevrildi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planlaması yapacak aileler, okulların kapalı olacağı tarihlere göre hareket edecek. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında uygulayacağı çalışma takvimini okullara bildirmişti. Okullar ara tatil sebebiyle bu hafta cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verecek. Peki Ara tatil uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? İşte, okulların kapalı olacağı tarihler…

Ara tatil 9 gün mü olacak, uzatılacak mı? Okullar ara tatil sebebiyle ne zaman kapanıyor? - 1

Okullarda ara tatil için geri sayım başlarken MEB’in çalışma takvimi gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için birinci dönem 9 Eylül’de çalan ders ziliyle başladı. Okullarda ilk ara tatil Kasım ayında yapılrken ardından 15 günlük yarıyıl tatili tamamlandı. İkinci ara tatil ise Mart ayının sonunda başlıyor. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise ara tatil tarihlerine odaklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetleri, ikinci ara tatille molaya gidecek. Ardından ise okullarda bu eğitim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Peki Ara tatil 2025 ne zaman, kaç gün? İşte, detaylı çalışma takvimi…

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil 9 gün mü olacak, uzatılacak mı? Okullar ara tatil sebebiyle ne zaman kapanıyor? - 2

ARA TATİL UZATILACAK MI?

Özellikle sosyal medyada bayram tatilinin uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların ardından gözler okullara çevrildi.

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak. Bayram tatilinin uzatılacağına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Benzer şekilde okullarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim uygulanacak.

Okullar ara tatil sebebiyle 28 Mart cuma günü kapanacak ve eğitim faaliyetleri 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Ara tatil 9 gün mü olacak, uzatılacak mı? Okullar ara tatil sebebiyle ne zaman kapanıyor? - 3

İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN SÜRECEK

Ara tatilde herhangi bir uzatılma olmazken hafta sonu günleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.

Ara tatil sebebiyle okullar 28 Mart cuma günü kapanırken 7 Nisan Pazartesi günü okullar açılacak ve dönem sonuna kadar eğitim öğretim faaliyetleri sürecek.

29 Mart cumartesi hafta sonu tatili,

30 Mart pazar hafta sonu tatili,

31 Mart pazartesi ara tatil,

1 Nisan salı ara tatil

2 Nisan çarşamba ara tatil

3 Nisan perşembe ara tatil

4 Nisan cuma ara tatil

5 Nisan cumartesi hafta sonu tatili

6 Nisan pazar hafta sonu tatili

Ara tatil 9 gün mü olacak, uzatılacak mı? Okullar ara tatil sebebiyle ne zaman kapanıyor? - 4

BAYRAM TATİLİ BAŞLIYOR

Ramazan Bayramı bu yıl 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerine denk geliyor. Milli ve dini olarak önemli günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak. Bu tarihler hafta içine denk geldiği için öğrenciler ek tatil yapacak.

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