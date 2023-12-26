Ara tatil anketi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ara tatil kalktı mı, devam edecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlanmıştı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer almıştı. Peki, MEB ara tatil anketi sonuçları ne zaman açıklanacak? Ara tatil kalktı mı, devam edecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk ara tatilinin sona ermesi ardından öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketini erişime açmıştı. Ara tatil değerlendirme anketi ile "Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?" sorularına yanıt aranmıştı. Söz konusu anketin süresi bitti şimdi ise sonuçları gündemde.