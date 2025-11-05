Ara tatil başlıyor: Kasım ara tatili 9 gün mü sürecek, ne zaman başlayacak? MEB 2025-2026 takvimi

20 milyona yakın öğrenci için ara tatil zili çalıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün sürecek ara tatil yapacak. Eylül ayında açılan okulların ardından tatilini yapmaya hazırlanan öğrenciler ise MEB’in yayınladığı çalışma takvimine odaklandı.

Öğrencilerin yanı sıra aileler ve öğretmenlerde Kasım ara tatili takvimine göre hareket edecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler, yarıyıl tatilini Ocak ayında, ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Okullar ise 19 Haziran’da kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Peki Kasım ara tatili için okullar ne zaman kapanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tarihler…