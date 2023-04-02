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Ara tatil ne zaman? 2023 Nisan ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı

Ara tatil tarihleri nisan ayının ilk haftası itibariyle en çok araştırılan konulardan biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, yılın ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? İşte nisan ayı ara tatil tarihleri...

Ara tatil ne zaman? 2023 Nisan ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı - 1

Nisan ayında yapılacak ara tatilin tarihleri binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Takvime göre, ara tatil nisan ayının ortalarında yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman? 2023 Nisan ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı - 2

RAMAZAN AYIYLA BİRLEŞECEK

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.

Ara tatil ne zaman? 2023 Nisan ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı - 3

2022-2023 ara takvimine göre, okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

Ara tatil ne zaman? 2023 Nisan ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı - 4

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.

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