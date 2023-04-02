Ara tatil ne zaman? 2023 Nisan ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı

Nisan ayında yapılacak ara tatilin tarihleri binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Takvime göre, ara tatil nisan ayının ortalarında yapılacak.
3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.
2022-2023 ara takvimine göre, okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.
17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.