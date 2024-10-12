Ara tatil ne zaman? 2024 ilk ara tatil takvimi

Yılın ilk ara tatili için geri sayım sürüyor. Eylül ayında başlayan yoğun bir döneme ara verecek olan öğrenciler, MEB tarafından ilan edilen tatil takvimini inceliyor. Peki, yılın ilk ara tatili ne zaman? 2024 tatil takviminin ayrıntılarını derledik.

Ara tatil ne zaman? 2024 ilk ara tatil takvimi - 1

İlk ara tatilin başlayacağı tarih, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman? 2024 ilk ara tatil takvimi - 2

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Buna göre; okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

Ara tatil ne zaman? 2024 ilk ara tatil takvimi - 3

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Ara tatil ne zaman? 2024 ilk ara tatil takvimi - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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