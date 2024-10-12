Ara tatil ne zaman? 2024 ilk ara tatil takvimi
Yılın ilk ara tatili için geri sayım sürüyor. Eylül ayında başlayan yoğun bir döneme ara verecek olan öğrenciler, MEB tarafından ilan edilen tatil takvimini inceliyor. Peki, yılın ilk ara tatili ne zaman? 2024 tatil takviminin ayrıntılarını derledik.
İlk ara tatilin başlayacağı tarih, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.