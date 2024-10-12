Ara tatil ne zaman? 2024 ilk ara tatil takvimi

İlk ara tatilin başlayacağı tarih, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.