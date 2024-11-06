Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kasım ayı ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz eylül ayında başlamıştı. Öğrenciler, zorlu bir dönemim ardından ara tatil sürecine girecek. İlk dönemin ara tatili için gün sayan öğrenciler, MEB takvimini inceliyor. Peki,ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrenciler, ara tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle ara tatil tarihleri duyurulmuştu.