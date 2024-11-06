Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kasım ayı ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz eylül ayında başlamıştı. Öğrenciler, zorlu bir dönemim ardından ara tatil sürecine girecek. İlk dönemin ara tatili için gün sayan öğrenciler, MEB takvimini inceliyor. Peki,ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kasım ayı ara tatil tarihleri - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrenciler, ara tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle ara tatil tarihleri duyurulmuştu.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kasım ayı ara tatil tarihleri - 2

ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil için 11-15 Kasım tarihleri belirlendi. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kasım ayı ara tatil tarihleri - 3

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil ardından 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kasım ayı ara tatil tarihleri - 4

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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