Ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? MEB 2025-2026 çalışma takvimi

Okullarda ilk ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin yanı sıra aileler ve öğretmenlerde ara tatil takvimine odaklandı. Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilini Kasım ayında yapacak. MEB takvimine göre yarıyıl tatili Ocak ayında, ikinci ara tatil ise Mart ayında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 19 Haziran’da okulların kapanmasıyla tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler, çalışma takviminin yanı sıra resmi tatillerde de dinlenme fırsatı yakalayacak. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi resmi günlerde okullar kapalı olacak. İşte, MEB 2025-2026 ara tatil takvimi…