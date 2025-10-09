Ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? MEB 2025-2026 çalışma takvimi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Eylül ayında birinci dönem başladı. Dönem başında açıklanan çalışma takvimiyle birlikte ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili takvimi belli oldu. İlk ara tatil hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerde benzer şekilde ara tatilde dinlenme fırsatı yakalayacak. Bakanlık bu dönem uygulayacağı çalışma takvimini okullar açılmadan duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 günlük ara tatil ile birlikte kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? İşte, MEB 2025-2026 çalışma takvimi…
Okullarda ilk ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin yanı sıra aileler ve öğretmenlerde ara tatil takvimine odaklandı. Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilini Kasım ayında yapacak. MEB takvimine göre yarıyıl tatili Ocak ayında, ikinci ara tatil ise Mart ayında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 19 Haziran’da okulların kapanmasıyla tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler, çalışma takviminin yanı sıra resmi tatillerde de dinlenme fırsatı yakalayacak. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi resmi günlerde okullar kapalı olacak. İşte, MEB 2025-2026 ara tatil takvimi…