Ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? MEB 2025-2026 çalışma takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Eylül ayında birinci dönem başladı. Dönem başında açıklanan çalışma takvimiyle birlikte ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili takvimi belli oldu. İlk ara tatil hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerde benzer şekilde ara tatilde dinlenme fırsatı yakalayacak. Bakanlık bu dönem uygulayacağı çalışma takvimini okullar açılmadan duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 günlük ara tatil ile birlikte kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? İşte, MEB 2025-2026 çalışma takvimi…

Okullarda ilk ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin yanı sıra aileler ve öğretmenlerde ara tatil takvimine odaklandı. Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilini Kasım ayında yapacak. MEB takvimine göre yarıyıl tatili Ocak ayında, ikinci ara tatil ise Mart ayında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 19 Haziran’da okulların kapanmasıyla tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler, çalışma takviminin yanı sıra resmi tatillerde de dinlenme fırsatı yakalayacak. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi resmi günlerde okullar kapalı olacak. İşte, MEB 2025-2026 ara tatil takvimi…

ARA TATİL NE ZAMAN, 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Detaylı ara tatil takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz;

8 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)

9 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )

10 Kasım Pazartesi (ara tatil)

11 Kasım Salı (ara tatil)

12 Kasım Çarşamba (ara tatil)

13 Kasım Perşembe (ara tatil)

14 Kasım Cuma (ara tatil)

15 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)

16 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ 2025-2026

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

RESMİ TATİLLERDE OKULLAR KAPALI OLACAK

Dini ve milli öneme sahip günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi tarihlerde okullar kapalı olacak. 2026 yılında okulların tatil olacağı resmi tatiller şu şekilde;

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

