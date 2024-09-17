Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre kasım ayı ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Öğrencilerin yeni gündemi ise ara tatil takvini oldu. Peki ara tatil ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimine göre kasım ayı ara tatil tarihleri
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda derslere başlayan öğrencilerin merak ettiği konuların başında "ara tatil ne zaman başlayacak?" geliyor. Ara tatil ile kapanacak okullar için tarih MEB tarafından açıklandı.