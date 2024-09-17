Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre kasım ayı ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Öğrencilerin yeni gündemi ise ara tatil takvini oldu. Peki ara tatil ne zaman başlıyor? İşte MEB takvimine göre kasım ayı ara tatil tarihleri

Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre kasım ayı ara tatil tarihleri - 1

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda derslere başlayan öğrencilerin merak ettiği konuların başında "ara tatil ne zaman başlayacak?" geliyor. Ara tatil ile kapanacak okullar için tarih MEB tarafından açıklandı.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre kasım ayı ara tatil tarihleri - 2

İLK ARA TATİL TAKVİMİ

MEB takvimiyle birlikte okulların yıl içerisindeki tatil tarihleri belli oldu. 

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. 

Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre kasım ayı ara tatil tarihleri - 3

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre kasım ayı ara tatil tarihleri - 4


İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek

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