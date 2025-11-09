Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ayı ara tatil takvimi
09.11.2025 08:26
AA
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, okullarda Kasım ayındaki ilk ara tatil 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Peki, yılın ilk ara tatili ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 10-14 Kasım tarihlerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek olan tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÇEVRİMİÇİ
Öğretmenler, ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi şekilde tamamlayabilecek.
BİRİNCİ DÖNEM OCAK AYINDA SONA ERECEK
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.