Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım ayı ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 10-14 Kasım tarihlerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek olan tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.