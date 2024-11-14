Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım tatili kaç gün sürecek?

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili 8 Kasım Cuma günü çaldı. Ara tatilin başlaması ile milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve eğitimci de ara tatilin biteceği ve yeniden okullarda ders zilinin çalacağı tarihi merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek?

Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım tatili kaç gün sürecek? - 1

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım tatili kaç gün sürecek? - 2

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yılın eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım tatili kaç gün sürecek? - 3

NİSAN ARA TATİL BAŞLAMA TARİHİ

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ O TARİHTE BAŞLAYACAK

9 Eylül'de başlayan

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