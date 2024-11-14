Ara tatil ne zaman bitecek? Kasım tatili kaç gün sürecek?
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili 8 Kasım Cuma günü çaldı. Ara tatilin başlaması ile milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve eğitimci de ara tatilin biteceği ve yeniden okullarda ders zilinin çalacağı tarihi merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek?
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Birinci dönem ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek.
Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.