Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB tatil takvimi

Yılın ikinci ara tatil süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre, ikinci dönem ara tatili ve Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesiyle öğrenciler uzun bir dinlenme süreci geçirecek. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB tatil takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB tatil takvimi - 2

Bu tarihler, Ramazan Bayramı tatiliyle aynı döneme denk geldiğinden, öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapacaklar.

Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB tatil takvimi - 3

OKULLAE NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatilin ardından, okullar 7 Nisan 2025 Pazartesi günü yeniden açılarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecek.

Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB tatil takvimi - 4

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler ve veliler, bu birleşik tatil dönemini hem bayramı kutlamak hem de dinlenmek için değerlendirebilirler. 

Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.

Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB tatil takvimi - 5

Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.

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