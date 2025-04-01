Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB tatil takvimi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler ve veliler, bu birleşik tatil dönemini hem bayramı kutlamak hem de dinlenmek için değerlendirebilirler.

Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.