Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB tatil takvimi
Yılın ikinci ara tatil süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre, ikinci dönem ara tatili ve Ramazan Bayramı tatilinin birleşmesiyle öğrenciler uzun bir dinlenme süreci geçirecek. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.