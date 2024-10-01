Ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. 9 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatil tarihini merak eden öğrenciler, takvimin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre ara tatil tarihlerini derledik.

Ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri - 1

Son 5 yıldır devam eden ara tatiller, 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere iki kez yapılıypr. İlk olarak Kasım'da uygulanacak olan ara tatil, ikinci olarak Nisan ayında uygulanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri - 2

ARA TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.


Ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri - 3

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri - 4

2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 Eğitim yılının yaz tatili 20 Haziran 2025 günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak.

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