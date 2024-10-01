Ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. 9 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatil tarihini merak eden öğrenciler, takvimin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman? MEB takvimine göre ara tatil tarihlerini derledik.
Son 5 yıldır devam eden ara tatiller, 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere iki kez yapılıypr. İlk olarak Kasım'da uygulanacak olan ara tatil, ikinci olarak Nisan ayında uygulanacak.