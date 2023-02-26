Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili yapılacak mı? MEB takvimiyle 2. ara tatil tarihleri paylaşıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle yarıyıl tatili süresi uzatılmış, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılmıştı. 10 ilde ise okulların açılışı için mart ayı işaret edildi. Okullarda ikinci dönem geç başladığı için ara tatil tarihleri ve süresine yönelik sorular gündeme geldi. Peki, ara tatil ne zaman, nisan ara tatili yapılacak mı? MEB takvimiyle 2. ara tatil tarihleri paylaşıldı

Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili yapılacak mı? MEB takvimiyle 2. ara tatil tarihleri paylaşıldı - 1

Okullarda ilk dönemi geride bırakan öğrencilerin gündeminde ara tatil tarihleri var. 6 Şubat tarihli depremler nedeniyle ikinci dönemin başlangıcını 2 hafta gecikmeli yapan öğrenciler, ara tatil ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili yapılacak mı? MEB takvimiyle 2. ara tatil tarihleri paylaşıldı - 2

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl için belirlediği takvim doğrultusunda okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili yapılacak mı? MEB takvimiyle 2. ara tatil tarihleri paylaşıldı - 3

Bu yılın ikinci ara tatilil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.

Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili yapılacak mı? MEB takvimiyle 2. ara tatil tarihleri paylaşıldı - 4

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih de öğrenciler ve velilerle paylaşılmıştı. Buna göre, okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili süreci başlayacak.

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