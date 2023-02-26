Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili yapılacak mı? MEB takvimiyle 2. ara tatil tarihleri paylaşıldı

Okullarda ilk dönemi geride bırakan öğrencilerin gündeminde ara tatil tarihleri var. 6 Şubat tarihli depremler nedeniyle ikinci dönemin başlangıcını 2 hafta gecikmeli yapan öğrenciler, ara tatil ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl için belirlediği takvim doğrultusunda okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Bu yılın ikinci ara tatilil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih de öğrenciler ve velilerle paylaşılmıştı. Buna göre, okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili süreci başlayacak.