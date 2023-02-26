Ara tatil ne zaman, nisan ara tatili yapılacak mı? MEB takvimiyle 2. ara tatil tarihleri paylaşıldı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih de öğrenciler ve velilerle paylaşılmıştı. Buna göre, okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili süreci başlayacak.