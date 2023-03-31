Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer 2022-2023 tatil takvimini açıkladı

2022-2023 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri, MEB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belirlenmişti. Bu yılın ikinci ara tatiline kısa bir zaman kala, öğrenciler ara tatil tarihini ve tatilin kaç gün süreceğini sorguluyor. İşte ayrıntılar.