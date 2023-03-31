Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer 2022-2023 tatil takvimini açıkladı

2022-2023 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri, MEB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belirlenmişti. Bu yılın ikinci ara tatiline kısa bir zaman kala, öğrenciler ara tatil tarihini ve tatilin kaç gün süreceğini sorguluyor. İşte ayrıntılar.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, okullarda ikinci ara tatil takvimi belli oldu.
Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.
Okullarda ikinci ara tatil tarihleri, MEB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belli oldu.
Buna göre; 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.