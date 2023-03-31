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Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer 2022-2023 tatil takvimini açıkladı

Ara tatil tarihi, okulların ne zaman tatil dönemine gireceğini merak eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Okullarda ikinci ara tatil tarihleri ve tatilin kaç gün olacağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamaları sonrasında belli oldu. Peki, nisan ara tatili ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer 2022-2023 tatil takvimini açıkladı - 1

2022-2023 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri, MEB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belirlenmişti. Bu yılın ikinci ara tatiline kısa bir zaman kala, öğrenciler ara tatil tarihini ve tatilin kaç gün süreceğini sorguluyor. İşte ayrıntılar.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer 2022-2023 tatil takvimini açıkladı - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, okullarda ikinci ara tatil takvimi belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer 2022-2023 tatil takvimini açıkladı - 3

ARA TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Okullarda ikinci ara tatil tarihleri, MEB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belli oldu.

Buna göre; 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.

Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer 2022-2023 tatil takvimini açıkladı - 4

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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